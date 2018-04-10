Екс-гравець Олександрії, якого дискваліфікували за допінг, тренується з командою

Станіслав Микицей

Захисник Олександрії Станіслав Микицей, який рік тому був дискваліфікований за застосування забороненого препарату на 1,5 року, з недавніх пір став тренуватися з "городянами".

Контракт правого бека з клубом закінчився минулого літа, з того часу футболіст самостійно підтримував форму.

Термін дискваліфікації Микицея закінчується в серпні. Головний тренер "городян" Володимир Шаран не проти продовжити з ним співпрацю, пише

Як відомо, після 26-ти турів Олександрія займає 8-е місце в Прем'єр-лізі.