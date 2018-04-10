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34 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]10.04.2018 18:34
Екс-гравець Олександрії, якого дискваліфікували за допінг, тренується з командою
|Станіслав Микицей
Захисник Олександрії Станіслав Микицей, який рік тому був дискваліфікований за застосування забороненого препарату на 1,5 року, з недавніх пір став тренуватися з "городянами".
Контракт правого бека з клубом закінчився минулого літа, з того часу футболіст самостійно підтримував форму.
Термін дискваліфікації Микицея закінчується в серпні. Головний тренер "городян" Володимир Шаран не проти продовжити з ним співпрацю, пише
Як відомо, після 26-ти турів Олександрія займає 8-е місце в Прем'єр-лізі.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій