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79 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]10.04.2018 18:56
Екс-гравець Зеніта: Луческу - найгірший тренер
|Мірча Луческу
Колишній тренер Шахтаря Мірча Луческу - найгірший тренер в історії Зеніта.
Про це заявив екс-захисник пітерського клубу Ніколас Ломбертс.
"Це очевидно, адже я не грав при цьому тренері. Луческу відмінно працював в Шахтарі, але іноді трапляється і те, що трапилося зі мною. При цьому не можу назвати Мірчу слабким фахівцем, інакше він би не досяг таких результатів в Україні", - зазначив гравець.
"У мене не найкращі стосунки з Луческу, тому я не можу бути об'єктивним. Він погано до мене ставився – я теж не можу сказати про нього нічого хорошого", – цитує Ломбертса football24.ua.
Як відомо, раніше повідомлялося, що Луческу повернеться в Шахтар.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій