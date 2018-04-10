Екс-гравець Зеніта: Луческу - найгірший тренер

Мірча Луческу

Колишній тренер Шахтаря Мірча Луческу - найгірший тренер в історії Зеніта.

Про це заявив екс-захисник пітерського клубу Ніколас Ломбертс.

"Це очевидно, адже я не грав при цьому тренері. Луческу відмінно працював в Шахтарі, але іноді трапляється і те, що трапилося зі мною. При цьому не можу назвати Мірчу слабким фахівцем, інакше він би не досяг таких результатів в Україні", - зазначив гравець.

"У мене не найкращі стосунки з Луческу, тому я не можу бути об'єктивним. Він погано до мене ставився – я теж не можу сказати про нього нічого хорошого", – цитує Ломбертса football24.ua.

Як відомо, раніше повідомлялося, що Луческу повернеться в Шахтар.