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266 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]10.04.2018 20:50
Зірка МЮ не хоче продовжувати контракт з клубом
|Антоні Марсьяль
Нападник Манчестер Юнайтед Антоні Марсьяль може покинути клуб.
Француз розглядає можливість піти в літнє трансферне вікно. Марсьяль незадоволений своїм ігровим часом і вже відмовився підписати новий контракт з МЮ.
Повідомляється, що у гравця непрості відносини з головним тренером Жозе Моурінью
Ювентус, Атлетико і Тоттенгем можуть бути зацікавлені в покупці Марсьяля. Його агент вже контактував з цими командами.
Чинний контракт футболіста розрахований до закінчення наступного сезону, пише tribuna.com.
Раніше агент Марсьяля підтвердив інтерес до гравця з боку Севільї.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій