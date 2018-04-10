Зірка МЮ не хоче продовжувати контракт з клубом

Антоні Марсьяль

Нападник Манчестер Юнайтед Антоні Марсьяль може покинути клуб.

Француз розглядає можливість піти в літнє трансферне вікно. Марсьяль незадоволений своїм ігровим часом і вже відмовився підписати новий контракт з МЮ.

Повідомляється, що у гравця непрості відносини з головним тренером Жозе Моурінью

Ювентус, Атлетико і Тоттенгем можуть бути зацікавлені в покупці Марсьяля. Його агент вже контактував з цими командами.

Чинний контракт футболіста розрахований до закінчення наступного сезону, пише tribuna.com.

Раніше агент Марсьяля підтвердив інтерес до гравця з боку Севільї.