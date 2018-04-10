Ліверпуль і Рома вийшли у півфінал. Матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
10-го квітня відбулися матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.
Манчестер Сіті не зміг створити дива і відігратися з 0:3 від Ліверпуля у першому поєдинку. Команда Гвардіоли програла 1:2, а сам наставник городян був вилучений у перерві.
Відзначимо, що українець Олександр Зінченко провів весь матч на лаві запасних.
А в іншому поєдинку римська Рома створила чудовий камбек, обігравши Барселону з рахунком 3:0. Таким чином, римляни йдуть далі, а для Барси єврокубковий сезон вже завершено.
Ліга чемпіонів-2017/18
1/4 фіналу
Матчі-відповіді
10 квітня
Манчестер Сіті - Ліверпуль 1:2 (1:0, 0:2)
Голи: 1:0 - 2 Жезус, 1:1 - 56 Салах, 1:2 - 77 Фірміно
Манчестер Сіті: Едерсон, Вокер, Отаменді, Лапорт, Фернандіньо, Сільва (Агуеро, 66), де Брюйне, Стерлінг, Бернарду Сілва (Гюндоган, 74), Сане, Габріел Жезус
Ліверпуль: Каріус, Ловрен, Робертсон, Александер-Арнолд (Клайн, 81), ван Дейк, Фірміно (Клаван, 81), Окслейд-Чемберлен, Салах (Інгз, 89), Вейналдум, Мане, Мілнер.
Попередження: Едерсон (14), Мане (14), Александер-Арнолд (29), Бернарду Сілва (30), Фірміно (35), ван Дейк (65).
Перший матч - 0:3
Рома - Барселона 3:0 (1:0, 2:0)
Голи: 1:0 - 7 Джеко, 2:0 - 58 пенальті Де Россі, 3:0 - 82 Манолас
Рома: Аліссон, Фасіо, Жезус, Коларов, Манолас, Наінгголан (Ель-Шаараві, 77), Флоренці, Стротман, де Россі, Джеко, Шик (Ундер, 73)
Барселона: тер Стеген, Піке, Альба, Нелсон Семеду (Дембеле, 85), Умтіті, Серджі Роберто, Ракітич, Бускетс (Пако Алькасер, 85), Іньєста (Андре Гомеш, 81), Мессі, Суарес
Попередження: Фасіо (38), Жезус (44), Піке (57), Мессі (63), Суарес (72)
Перший матч - 1:4
Поздравляем "Рому" и "Ливерпуль" с выходом в полуфинал #ЛигаЧемпионов! 👏👏👏 pic.twitter.com/fz4QADyrOe— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 10 квітня 2018 р.
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