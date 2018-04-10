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10.04.2018  23:35

Ліверпуль і Рома вийшли у півфінал. Матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів


10-го квітня відбулися матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Манчестер Сіті не зміг створити дива і відігратися з 0:3 від Ліверпуля у першому поєдинку. Команда Гвардіоли програла 1:2, а сам наставник городян був вилучений у перерві.

Відзначимо, що українець Олександр Зінченко провів весь матч на лаві запасних. 

А в іншому поєдинку римська Рома створила чудовий камбек, обігравши Барселону з рахунком 3:0. Таким чином, римляни йдуть далі, а для Барси єврокубковий сезон вже завершено. 

Ліга чемпіонів-2017/18

1/4 фіналу

Матчі-відповіді

10 квітня

Манчестер Сіті - Ліверпуль 1:2 (1:0, 0:2)

Голи: 1:0 - 2 Жезус, 1:1 - 56 Салах, 1:2 - 77 Фірміно

Манчестер Сіті: Едерсон, Вокер, Отаменді, Лапорт, Фернандіньо, Сільва (Агуеро, 66), де Брюйне, Стерлінг, Бернарду Сілва (Гюндоган, 74), Сане, Габріел Жезус

Ліверпуль: Каріус, Ловрен, Робертсон, Александер-Арнолд (Клайн, 81), ван Дейк, Фірміно (Клаван, 81), Окслейд-Чемберлен, Салах (Інгз, 89), Вейналдум, Мане, Мілнер.

Попередження: Едерсон (14), Мане (14), Александер-Арнолд (29), Бернарду Сілва (30), Фірміно (35), ван Дейк (65).

Перший матч - 0:3

Рома - Барселона 3:0 (1:0, 2:0)

Голи: 1:0 - 7 Джеко, 2:0 - 58 пенальті Де Россі, 3:0 - 82 Манолас

Рома: Аліссон, Фасіо, Жезус, Коларов, Манолас, Наінгголан (Ель-Шаараві, 77), Флоренці, Стротман, де Россі, Джеко, Шик (Ундер, 73)

Барселона: тер Стеген, Піке, Альба, Нелсон Семеду (Дембеле, 85), Умтіті, Серджі Роберто, Ракітич, Бускетс (Пако Алькасер, 85), Іньєста (Андре Гомеш, 81), Мессі, Суарес

Попередження: Фасіо (38), Жезус (44), Піке (57), Мессі (63), Суарес (72)

Перший матч - 1:4





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