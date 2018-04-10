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74 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]10.04.2018 21:21
Гвардіола залишив Зінченка в запасі на матч з Ліверпулем
|Олександр Зінченко
Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко почне в запасі матч-відповідь проти Ліверпуля в 1/4 фіналу ЛЧ.
How we're lining-up tonight! 🙌— Manchester City (@ManCity) 10 квітня 2018 р.
City XI | Ederson, Walker, Otamendi, Laporte, Fernandinho, De Bruyne, Silva (C), Sane, Sterling, Bernardo, G Jesus
Subs | Bravo, Aguero, Kompany, Foden, Gundogan, Zinchenko, Delph#cityvlfc #mancity pic.twitter.com/rdWCEYwniX
Як відомо, перший матч українець також просидів в запасі.
Раніше Зінченко розповів, як боротися зі стресом.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій