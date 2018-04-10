Гвардіола залишив Зінченка в запасі на матч з Ліверпулем

Олександр Зінченко

Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко почне в запасі матч-відповідь проти Ліверпуля в 1/4 фіналу ЛЧ.

Як відомо, перший матч українець також просидів в запасі.

Раніше Зінченко розповів, як боротися зі стресом.