Реал запланував грандіозний обмін з Челсі

Бейл і Азар

Мадридський Реал розпочав роботу над трансфером атакувального півзахисника Челсі Едена Азара.

Президент Реала Флорентіно Перес вважає трансфер Азара пріоритетним завданням "вершкових та навіть готовий попрощатись зі своїм улюбленцем Гаретом Бейлом заради підписання бельгійця, інформує Diario Gol.

Перес має намір запропонувати Челсі Бейла та 20 млн євро в обмін на Азара. Однак босу королівського клубу ще доведеться переконати самого валлійця обрати саме Челсі, адже наразі Гарет думає лише про Манчестер Юнайтед, як можливий варіант для продовження кар'єри, пише football24.ua.

Раніше повідомлялося, що Реал хоче Неймара, проте є декілька альтернатив бразильцю.