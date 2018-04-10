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Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
392 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]10.04.2018 23:02
Гвардіолу вилучили в грі проти Ліверпуля
|Хосеп Гвардіола
Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола був вилучений у матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Ліверпуля.
Після першого тайму Гвардіола накричав на суддю Матеу Лаосу, за що отримав вилучення.
Як відомо, Гвардіола залишив Зінченка в запасі на матч з Ліверпулем.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій