Гвардіолу вилучили в грі проти Ліверпуля

Хосеп Гвардіола

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола був вилучений у матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Ліверпуля.

Після першого тайму Гвардіола накричав на суддю Матеу Лаосу, за що отримав вилучення.

Як відомо, Гвардіола залишив Зінченка в запасі на матч з Ліверпулем.