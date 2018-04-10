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Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
227 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]10.04.2018 23:52
Рома вперше за 34 роки вийшла в півфінал Ліги чемпіонів
Рома вийшла у 1/2 фіналу Ліги чемпіонів, вигравши вдома у Барселони.
The last time Roma reached the semifinals in the Champions Cup/Champions League came in 1983/84. They reached the final in their own stadium and lost the penalty shootout by 4-2 against Liverpool. @OfficialASRoma #ROMBAR— Gracenote Live (@GracenoteLive) 10 квітня 2018 р.
Востаннє італійський клуб грав у півфіналі ЛЧ в сезоні-1983/84.
Тоді турнір називався Кубок Європейських чемпіонів, Рома тоді дійшла до фіналу, де в серії пенальті поступилася "іверпулю - 4:2.
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