Рома вперше за 34 роки вийшла в півфінал Ліги чемпіонів

Рома вийшла у 1/2 фіналу Ліги чемпіонів, вигравши вдома у Барселони.

The last time Roma reached the semifinals in the Champions Cup/Champions League came in 1983/84. They reached the final in their own stadium and lost the penalty shootout by 4-2 against Liverpool. @OfficialASRoma #ROMBAR — Gracenote Live (@GracenoteLive) 10 квітня 2018 р.

Востаннє італійський клуб грав у півфіналі ЛЧ в сезоні-1983/84.

Тоді турнір називався Кубок Європейських чемпіонів, Рома тоді дійшла до фіналу, де в серії пенальті поступилася "іверпулю - 4:2.