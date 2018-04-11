Стало відомо, скільки Ахметов платитиме нападнику Динамо

Зарплата форварда Динамо Жуніора Мораеса в Шахтарі складе 700 тисяч доларів в рік + бонуси за особисті та командні досягнення.

Бразилець візьме 10-й номер в новому клубі, який зараз у Бернарда.

Про трансфер буде оголошено після закінчення поточного сезону УПЛ. Мораес перейде на правах вільного агента, пише Football.ua.

Раніше у Динамо пояснили ситуацію із можливим переходом нападника у Шахтар.