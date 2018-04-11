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Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
1351 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]11.04.2018 10:14
Стало відомо, скільки Ахметов платитиме нападнику Динамо
Зарплата форварда Динамо Жуніора Мораеса в Шахтарі складе 700 тисяч доларів в рік + бонуси за особисті та командні досягнення.
Бразилець візьме 10-й номер в новому клубі, який зараз у Бернарда.
Про трансфер буде оголошено після закінчення поточного сезону УПЛ. Мораес перейде на правах вільного агента, пише Football.ua.
Раніше у Динамо пояснили ситуацію із можливим переходом нападника у Шахтар.
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