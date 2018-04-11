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255 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]11.04.2018 10:53
У Шахтарі будуть наживо виконувати гімн України на всіх домашніх матчах
Донецький Шахтар запроваджує нову традицію, починаючи з матчу проти київського Динамо, гімн України виконуватиметься наживо.
Перед суботнім дербі Шахтаря проти Динамо гімн України прозвучить на стадіоні Металіст наживо, у виконанні солістки Харківського національного театру опери та балету Юлії Антонової, пише Сегодня.ua.
Раніше повідомлялося, що Шахтар і Динамо розсудить Труханов.
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