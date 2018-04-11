Азербайджанський клуб потролив Барселону

Азербайджанський футбольний клуб Карабах на своїй сторінці в Instagram привітав Рому з виходом у півфінал Ліги чемпіонів.

При цьому, Карабах потролив каталонську Барселону, яку римляни обіграли з рахунком 3:0.

"Обіграти нас складніше, ніж перемогти Барселону. Вітаємо, любі друзі", - написано в привітанні.

Як відомо, у поточному сезоні Карабах грав з Ромою на груповому етапі Ліги чемпіонів. Рома здобула дві перемоги з різницею в один м'яч - 2:1 і 1:0.