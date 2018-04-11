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517 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]11.04.2018 11:18
Азербайджанський клуб потролив Барселону
Азербайджанський футбольний клуб Карабах на своїй сторінці в Instagram привітав Рому з виходом у півфінал Ліги чемпіонів.
При цьому, Карабах потролив каталонську Барселону, яку римляни обіграли з рахунком 3:0.
"Обіграти нас складніше, ніж перемогти Барселону. Вітаємо, любі друзі", - написано в привітанні.
Як відомо, у поточному сезоні Карабах грав з Ромою на груповому етапі Ліги чемпіонів. Рома здобула дві перемоги з різницею в один м'яч - 2:1 і 1:0.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій