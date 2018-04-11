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11.04.2018  11:54

Балотеллі поїде грати в США?

Маріо Балотеллі

Форвард Ніцци Маріо Балотеллі може перейти в Ді-Сі Юнайтед.

Контракт гравця з французьким клубом закінчується цього літа, після чого він стане вільним агентом.

За інформацією Sports Illustrated, за ним стежать представники клубу MLS, пише sport-express.ru.

Як відомо, французи хочуть заробити на футболісті близько 10 мільйонів євро. 





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