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30 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]11.04.2018 11:54
Балотеллі поїде грати в США?
|Маріо Балотеллі
Форвард Ніцци Маріо Балотеллі може перейти в Ді-Сі Юнайтед.
Контракт гравця з французьким клубом закінчується цього літа, після чого він стане вільним агентом.
За інформацією Sports Illustrated, за ним стежать представники клубу MLS, пише sport-express.ru.
Як відомо, французи хочуть заробити на футболісті близько 10 мільйонів євро.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій