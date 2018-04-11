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83 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]11.04.2018 12:17
У Києві запустили трамвай із зображенням легендарного тренера Динамо
У Києві в рамках проекту Видатні українці почав їздити трамвай, прикрашений портретом Валерія Лобановського.
Про це інформує Київпастранс.
До цього в Києві з'явилися трамваї з портретами Ярослава Мудрого, Анни Київської, Бориса Патона і Миколи Амосова. Наступним з'явиться зображення київського режисера Олександра Довженка.
Раніше повідомлялося, що Лобановський і Блохін стануть героями нового українського фільму.
Також була інформація, що УЄФА відзначила вплив Лобановського на європейський футбол.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій