У Києві запустили трамвай із зображенням легендарного тренера Динамо

У Києві в рамках проекту Видатні українці почав їздити трамвай, прикрашений портретом Валерія Лобановського.

Про це інформує Київпастранс.

До цього в Києві з'явилися трамваї з портретами Ярослава Мудрого, Анни Київської, Бориса Патона і Миколи Амосова. Наступним з'явиться зображення київського режисера Олександра Довженка.

Раніше повідомлялося, що Лобановський і Блохін стануть героями нового українського фільму.

Також була інформація, що .