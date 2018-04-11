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11.04.2018  13:14

Колишня дружина Шовковського: Мама стріляла у повітря

Олександр Шовковський

Мати Ольги Альонової не стріляла у екс-воротаря Динамо Олександра Шовковського.

Про це заявила сама колишня дружина голкіпера киян.

"Я як мати жодним чином не перешкоджаю в спілкуванні між дочкою та її батьком Олександром Шовковським. Судовими рішеннями закріплено, що дочка проживає зі мною, а батько має право з нею бачитися. У той же час в більшості випадків батько не приїжджає за дочкою, а займається власними справами.

З ранку в неділю, 8 квітня, Шовковський приїхав до дому, без мого дозволу або дозволу моєї мами, яка була вдома, проник на територію мого домоволодіння разом зі своєю співмешканкою.

Це відбувалося не в перший раз. Шовковський раніше проживав в цьому будинку, і знає, як проникнути на територію. Так, в 2016 році він з чотирма невідомими чоловіками проник в будинок і сказав моїй матері: "Забирайся звідси, а то ми тебе винесемо!".

Після його візиту з дому зникли цінні речі та документи. Також викрав автомобіль Range Rover Discovery 2015. Варто сказати, саме цей автомобіль він придбав для дочки на виконання договору про витрати на утримання дитини, проте сам же його і забрав.

Ніякої вогнепальної зброї в будинку немає. Знаючи те, що співмешканка захоплюється зброєю і разом з Шовковським є співвласницею тиру, мама зробила кілька попереджувальних пострілів в повітря, щоб її прогнати", – сказала Ольга Альонова в програмі "ТСН".

Раніше повідомлялося, що Шовковський знявся у рекламі спонсора Ліги чемпіонів.

Також була інформація, що Шовковський написав автобіографію, яка вийде зовсім скоро.





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