Троє гравців Олімпіка можуть не зіграти з Олександрією

Олімпік

Олімпік розпочав підготовку до матчу з Олександрією.

Як пише сайт клубу, в числі інших, разом з усіма вже займаються Артем Козлов і Сергій Вакуленко, які не зіграли проти Чорноморця.

А ось Юрій Захарків і Леонідас отримали невеликі ушкодження в грі з одеситами, їм надали паузу. Продовжує відновлюватися Андрій Міщенко.

Нагадаємо, що матч Олімпіка з Олександрією відбудеться в неділю, 15 квітня.

Раніше повідомлялося, що Олімпік можуть оштрафувати на 500 тисяч гривень за договорняки.