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37 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]11.04.2018 14:18
Троє гравців Олімпіка можуть не зіграти з Олександрією
|Олімпік
Олімпік розпочав підготовку до матчу з Олександрією.
Як пише сайт клубу, в числі інших, разом з усіма вже займаються Артем Козлов і Сергій Вакуленко, які не зіграли проти Чорноморця.
А ось Юрій Захарків і Леонідас отримали невеликі ушкодження в грі з одеситами, їм надали паузу. Продовжує відновлюватися Андрій Міщенко.
Нагадаємо, що матч Олімпіка з Олександрією відбудеться в неділю, 15 квітня.
Раніше повідомлялося, що Олімпік можуть оштрафувати на 500 тисяч гривень за договорняки.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій