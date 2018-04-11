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116 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]11.04.2018 15:27
Голова комітету арбітрів ФФУ отримав призначення від УЄФА на Лігу Європи
|Лучано Лучі
12-го квітня голова Комітету арбітрів ФФУ Лучано Лучі працюватиме на матчі 1/4 фіналу Ліги Європи.
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Італійський фахівець стане спостерігачем арбітражу матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи, в якій французький Марсель прийматиме на своєму полі німецький Лейпциг.
Раніше була інформація, що Лучі спричинив потоп у ФФУ, бо не закрив вікно, коли курив у кабінеті.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій