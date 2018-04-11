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11.04.2018  15:27

Голова комітету арбітрів ФФУ отримав призначення від УЄФА на Лігу Європи

Лучано Лучі

12-го квітня голова Комітету арбітрів ФФУ Лучано Лучі працюватиме на матчі 1/4 фіналу Ліги Європи.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Італійський фахівець стане спостерігачем арбітражу матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи, в якій французький Марсель прийматиме на своєму полі німецький Лейпциг.

Раніше була інформація, що Лучі спричинив потоп у ФФУ, бо не закрив вікно, коли курив у кабінеті.





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