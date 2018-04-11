Знаменитий тренер про виліт Барселони з Ліги чемпіонів: Спочатку думав, що це жарт
|Рома несподівано перемогла Барселону
Наставник Ліверпуля Юрген Клопп спочатку не повірив тому, що Рома розгромила Барселону 3:0 у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів та вийшла у півфінал.
Про це німецький спеціаліст, який у свою чергу розібрався з іншим фаворитом змагань Манчестер Сіті, заявив у коментарі для Football Italia.
"Я йшов по сходах і тут хтось мені сказав, який результат матчу у Римі. Я подумав, що це такий жарт", - розповів Клопп.
"Не те, щоб я не поважав Рому - це фантастична команда, та й я знав, що у футболі все можливо. Але такого геть не очікував. Вони продали Салаха (єгипетський нападник Мохамед Салах перейшов якраз до Ліверпуля - ред.), після чого вийшли в півфінал - це дорогого варто", - цитує тренера СпортАрена.
Нагадаємо, раніше у мережу потрапили кадри радісної реакції на трибунах Стадіо Олімпіко, де Рома здобула історичну перемогу.
Також стало відомо, що Рома вийшла в 1/2 фіналу головного єврокубку вперше за 34 роки.
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