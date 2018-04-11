Стало відомо, коли УЄФА розгляне інцидент із Гвардіолою під час матчу Ліги чемпіонів

В УЄФА відкрили дисциплінарну справу щодо головного тренера Ман Сіті Хосепа Гвардіоли.

Інцидент у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, який стався через вилучення Пепа, буде розглянуто 31 травня.

За інформацією деяких ЗМІ, керманич Сіті може отримати двоматчеву дискваліфікацію.

У цей же день в УЄФА ухвалять рішення щодо фанатів Ліверпуля, які кидали на поле файєри та інші предмети.

Нагадаємо, що суддя матчу Ман Сіті - Ліверпуль (1:2) Антоніо Матео Лаос вилучив Гвардіолу після першого тайму, коли той накричав на нього у підтрибунному приміщенні.

Після матчу сам Гвардіола відверто розповів, що ж стало причиною його поведінки.