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Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
253 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]11.04.2018 18:29
Стало відомо, коли УЄФА розгляне інцидент із Гвардіолою під час матчу Ліги чемпіонів
В УЄФА відкрили дисциплінарну справу щодо головного тренера Ман Сіті Хосепа Гвардіоли.
Інцидент у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, який стався через вилучення Пепа, буде розглянуто 31 травня.
За інформацією деяких ЗМІ, керманич Сіті може отримати двоматчеву дискваліфікацію.
У цей же день в УЄФА ухвалять рішення щодо фанатів Ліверпуля, які кидали на поле файєри та інші предмети.
Нагадаємо, що суддя матчу Ман Сіті - Ліверпуль (1:2) Антоніо Матео Лаос вилучив Гвардіолу після першого тайму, коли той накричав на нього у підтрибунному приміщенні.
Після матчу сам Гвардіола відверто розповів, що ж стало причиною його поведінки.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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