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11.04.2018  18:51

Історія із президентом Роми, який скупався у фонтані у центрі Риму, отримала цікаве продовження

 Веселощі на Пьяццо дель Пополо у центрі Риму/La Reppublica

Президент Роми зробив важливу заяву після того, як дав волю емоціям, святкуючи перемогу над Барселоною у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів (3:0).

Після купання у фонтані на одній із центральних площ Риму Джеймс Паллотта розповів, що пожертвує на розвиток цієї пам'ятки декілька сот тисяч євро, пише Football Italia. 

"По-перше, я хочу подякувати меру за заслужений штраф у розмірі 450 євро..." - пожартував Паллотта.

"Це була чудова для всіх нас ніч, і я був дуже схвильований і радий. Але я також не хочу заохочувати інших людей стрибати в фонтани, за винятком тих випадків, коли це піде на користь самому фонтану. Тому я вирішив, що було б дуже правильним пожертвувати місту 230 000 євро, для того, щоб муніципалітет привів до ладу фонтан на Пьяцца дель Пополо або встановив новий перед Пантеоном. Повторюся, що я не закликаю людей купатися в фонтанах, якщо, звичайно, вони не хочуть пожертвувати місту певну суму", - наводить слова Паллотти UA-Футбол.

Нагадаємо, раніше у мережу потрапили кадри радісної реакції на трибунах Стадіо Олімпіко, де Рома здобула історичну перемогу.

Також стало відомо, що Рома вийшла в 1/2 фіналу головного єврокубку вперше за 34 роки.





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