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11.04.2018  19:08

Екс-арбітр ФІФА про скандальний матч Десна - Арсенал: Гості мали отримати ще 4 картки

 Володимир Міланич (з м'ячем) правильно розібрався у ситуації в напруженому матчі Десна - Арсенал

Арбітр скандального матчу між чернігівською Десною та Арсеналом-Київ (3:3), який відбувся у рамках 26-го туру Першої ліги, показав хороший рівень суддівства.

Про це заявив екс-арбітр ФІФА та відомий експерт Мирослав Ступар. 

Під час матчу відчувалася напруга, футболісти не цуралися грубощів. Десна допустила десять порушень правил, а Арсенал – 23. З цих 23-х порушень сім були покарані жовтими карточками. Це багато – більше половини команди. Але попередження повинні були отримати ще четверо гравців", - вважає Ступар. 

Також експерт пояснив ситуацію з поведінкою форварда Арсенала Максима Фещука, який отримав вилучення за непристойний жест

"Арбітр Міланич мав підстави для вилучення, адже нападник Арсеналу після забитого м'яча застосував непристойний, образливий, нецензурний жест. З цим можна погодитися, незважаючи на спроби Фещука виправдати самого себе. Футболіст у даній ситуації порушив Правило 12 "Вживання непристойних, образливих, нецензурних слів / жестів". У конкурентному випадку – жесту. Так, це червона карточка, але ніяка не агресивна поведінка, як трактується Комітетом арбітрів. Володимир Міланич вірно розібрався в ситуації, а Комітет арбітрів вводить в оману громадськість двояким трактуванням", - цитує Ступара UA-Футбол

Нагадаємо, раніше журналісти каналу 2+2 зробили заяву, що Міланич отримав 300 тисяч гривень за суддівство на користь Десни.





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