Ключовий гравець Барселони отримав перелом у матчі з Ромою, йому потрібна операція

Іван Ракитич (праворуч) отримав перелом пальця/fcbarcelona.com

Півзахисник Барселони Іван Ракитич у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Роми (0:3) отримав перелом пальця.

Через пошкодження 30-річному хорвату 11 квітня було зроблено операцію, повідомляє прес-служба блаугранас.

Про строки відновлення після оперативного втручання поки не повідомляється.

Цікаво, що Ракитич відіграв усі 90 хвилин поєдинку у Римі.

Нагадаємо, раніше відповідальність за несподівано велику поразку від Роми взяв на себе тренер Барселони.