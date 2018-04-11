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636 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]11.04.2018 19:43
Ключовий гравець Барселони отримав перелом у матчі з Ромою, йому потрібна операція
|Іван Ракитич (праворуч) отримав перелом пальця/fcbarcelona.com
Півзахисник Барселони Іван Ракитич у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Роми (0:3) отримав перелом пальця.
Через пошкодження 30-річному хорвату 11 квітня було зроблено операцію, повідомляє прес-служба блаугранас.
Про строки відновлення після оперативного втручання поки не повідомляється.
Цікаво, що Ракитич відіграв усі 90 хвилин поєдинку у Римі.
Нагадаємо, раніше відповідальність за несподівано велику поразку від Роми взяв на себе тренер Барселони.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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