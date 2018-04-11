СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
624 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]11.04.2018 19:24
Новачок Динамо, який досі не зіграв жодного матчу, має проблеми із здоров'ям
|Карлос Самбрано
Перуанський захисник Динамо Карлос Самбрано поки не зможе вийти на поле у найближчих матчах.
У новачка киян, який поки не провів жодного матчу за команду Олександра Хацкевича, діагностували вірусне захворювання.
"Трохи захворів Самбрано - у нього вірусна інфекція, але це не суттєво, скоро він буде здоровий", - повідомив лікар Динамо Леонід Миронов.
Додамо, що раніше у Самбрано вже були проблеми із здоров'ям і саме через них він поки не зіграв за біло-синіх.
Нагадаємо, Самбрано підписав контракт із Динамо на початку лютого, незважаючи, що не грав декілька місяців до цього.
Раніше керманич Динамо Олександр Хацкевич заявив, що Самбрано буде у команді до кінця травня, і якщо набере форму, то можливо із ним продовжать контракт.
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій