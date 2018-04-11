Новачок Динамо, який досі не зіграв жодного матчу, має проблеми із здоров'ям

Карлос Самбрано

Перуанський захисник Динамо Карлос Самбрано поки не зможе вийти на поле у найближчих матчах.

У новачка киян, який поки не провів жодного матчу за команду Олександра Хацкевича, діагностували вірусне захворювання.

"Трохи захворів Самбрано - у нього вірусна інфекція, але це не суттєво, скоро він буде здоровий", - повідомив лікар Динамо Леонід Миронов.

Додамо, що раніше у Самбрано вже були проблеми із здоров'ям і саме через них він поки не зіграв за біло-синіх.

Нагадаємо, Самбрано підписав контракт із Динамо на початку лютого, незважаючи, що не грав декілька місяців до цього.

Раніше керманич Динамо Олександр Хацкевич заявив, що Самбрано буде у команді до кінця травня, і якщо набере форму, то можливо із ним продовжать контракт.