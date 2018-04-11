Вау, серйозно? Лідер Ліверпуля спантеличив вболівальників повідомленням у Twitter

Мо Салах

Лідер атак Ліверпуля Мохамед Салах опублікував дивне повідомлення на своїй сторінці Twitter.

"Вау, серйозно?", - написав єгиптянин.

Wooooooow really ? — Mohamed Salah (@22mosalah) 11 квітня 2018 р.

Твіт спантеличив вболівальників, які одразу почали наводити різноманітні версії, що мав на увазі їхній кумир.

Думки уболівальників про це розділилися. Одні припустили, що він таким чином із запізненням відреагував на сенсаційну перемогу Роми над Барселоною у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів (3:0).

Інші висловили більш правдоподібну версію: подив Салаха могло бути пов'язано з рішенням керівництва Прем'єр-ліги Англії зарахувати гол форварда Тоттенгема Гаррі Кейна у грі Сток Сіті (2:1), який був спершу записаний на Крістіана Еріксена. Таку реакцію Салаха можна пояснити тим, що він сперечається із Кейном за перемогу бомбардирській гонці.

На сьогоднішній день у Кейна - 25 голів, у Салаха - 29.

Раніше повідомлялося, що керманич Ліверпуля Юрген Клопп подумав, що його розігрують щодо розгроми Барселони Ромою.