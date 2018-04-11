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11.04.2018  20:57

Реал - Ювентус: Бейл вперше за півроку вийде у стартовому складі у Лізі чемпіонів

 

Валійський форвард Гарет Бейл отримав місце у стартовому складі Реала на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Ювентуса. 

Бейл буде партнером Криштіану Роналду та Іско в атаці команди Зінедіна Зідана. 

Повністю склад вершкових на гру із Юве, яка розпочнеться о 21:45, виглядає таким чином: Навас - Карвахаль, Варан, Вальєхо, Марселу - Кроос, Каземіру, Модрич - Іско, Роналду, Бейл. 

В останнє Бейл виходив у старті на матч Ліги чемпіонів ще у вересні - тоді, 26-го числа він відіграв 86 хвилин у поєдинку 2-го туру групового турніру проти дортмундської Боруссії. 

Також Бейл зіграв два матчі ЛЧ на стадії плей-офф: проте у поєдинках 1/8 фіналу проти ПСЖ він входив у гру через заміну. 

Раніше повідомлялося, що Бейл має конфлікт із Зіданом, тому влітку залишить Реал.

Проте згодом виявилося, що форвард начебто не збирається переходити в інший клуб





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