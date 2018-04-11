В Атлетико відреагували на наміри Торреса залишити команду

Нападник Атлетико Фернандо Торрес зробив достатньо для клубу, щоб захоплюватися ним.

Про це, коментуючи рішення футболіста завершити кар'єру у стані Атлетико наприкінці сезону, заявив керманич Дієго Сімеоне.

"Я захоплююся Торресом, як і всі фанати. Це його рішення. Торрес провів унікальну кар'єру в Атлетико. Титулом більше, титулом менше - це не змінить його важливість його внеску в історію", - цитує Дієго Сімеоне A Bola.

Нагадаємо, 34-річний Торрес 9 квітня заявив про те, що перейде в інший клуб.

Фернандо Торрес виступає за Атлетико із 2001 року. З того часу він провів за команду 331 матч, в яких забив 114 голів та віддав 16 передач.

Нагадаємо, Атлетико є головним фаворитом Ліги Європи-2017/18.