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11.04.2018  21:49

В Атлетико відреагували на наміри Торреса залишити команду

 

Нападник Атлетико Фернандо Торрес зробив достатньо для клубу, щоб захоплюватися ним. 

Про це, коментуючи рішення футболіста завершити кар'єру у стані Атлетико наприкінці сезону, заявив керманич Дієго Сімеоне. 

"Я захоплююся Торресом, як і всі фанати. Це його рішення. Торрес провів унікальну кар'єру в Атлетико. Титулом більше, титулом менше - це не змінить його важливість його внеску в історію", - цитує Дієго Сімеоне A Bola. 

Нагадаємо, 34-річний Торрес 9 квітня заявив про те, що перейде в інший клуб. 

Фернандо Торрес виступає за Атлетико із 2001 року. З того часу він провів за команду 331 матч, в яких забив 114 голів та віддав 16 передач. 

Нагадаємо, Атлетико є головним фаворитом Ліги Європи-2017/18





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