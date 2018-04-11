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11.04.2018  23:52

Визначилися учасники 1/2 фіналу Ліги чемпіонів-2017/18


10-11 квітня було зіграно матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів-2017/18, у яких визначилося чотири півфіналіста турніру. 

У півфіналі зіграють представники чотирьох різних національних асоціацій: Ліверпуль (Англія), Рома (Італія), Реал (Іспанія) та Баварія (Німеччина). 

Жеребкування цієї стадії відбудеться 13 квітня у Ньоні (Швейцарія). Нагадаємо, що допомагати обрати учасників матчів 1/2 фіналу буде головний тренер збірної України Андрій Шевченко.

Півфінальні матчі заплановано на 24/25 квітня і 1/2 травня. 

Раніше повідомлялося, що Рома вийшла в 1/2 фіналу головного єврокубку вперше за 34 роки.





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