Визначилися учасники 1/2 фіналу Ліги чемпіонів-2017/18





10-11 квітня було зіграно матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів-2017/18, у яких визначилося чотири півфіналіста турніру.

У півфіналі зіграють представники чотирьох різних національних асоціацій: Ліверпуль (Англія), Рома (Італія), Реал (Іспанія) та Баварія (Німеччина).

Жеребкування цієї стадії відбудеться 13 квітня у Ньоні (Швейцарія). Нагадаємо, що допомагати обрати учасників матчів 1/2 фіналу буде головний тренер збірної України Андрій Шевченко.

Півфінальні матчі заплановано на 24/25 квітня і 1/2 травня.

Раніше повідомлялося, що Рома вийшла в 1/2 фіналу головного єврокубку вперше за 34 роки.