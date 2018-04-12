Роналду: Нехай це буде уроком для нас. Ніщо не дається просто так

Криштіану Роналду врятував Реал від цілком реальної ганьби/Real Madrid

Поразка від Ювентуса у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів (1:3) має статия для Реала гарним уроком.

Про це після поєдинку у Мадриді 11 квітня заявив автор єдиного голу господарів Криштіану Роналду.

"Пройшла ціла вічність до того моменту, як мені дозволили підійти до "точки" (Роналду забив гол з пенальті - ред.). Нам потрібно вчитися на цій грі. У футболі нічого не дається просто так. Нехай нам це стане уроком для нас. А Ювентус грав дуже добре", - цитує офіційний сайт УЄФА португальця.

Нагадаємо, що Ювентус вів у рахунку після першого тайму 2:0, а на 61-й хвилині надію італійцям подарував Блез Матюїді - 3:0 на користь гостей. Все йшло до овертайму, проте пенальті зіпсував плани старої сіньйори.

Нагадаємо, Реал пропустив найшвидший домашній гол у Лізі чемпіонів.

Також раніше повідомлялося, що матч із Ювентусом став 150-м для Криштіану Роналду у Лізі чемпіонів.