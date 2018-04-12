Як Роналду та Ко святкували гол у ворота Ювентуса у драматичному матчі. ФОТО

Пізній гол у ворота Ювентуса у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів (1:3) викликав ураган емоцій з боку його автора Криштіану Роналду.

Португалець відсвяткував цю важливу для його команди подію, яка фактично дозволили вершковим без зайвих проблем вийти у півфінал, своїм традиційним способом.

Декілька фото після цього моменту потрапило у репортаж матчу на офіційному сайті Реала.

Нагадаємо, що Ювентус вів у рахунку після першого тайму 2:0, а на 61-й хвилині надію італійцям подарував Блез Матюїді - 3:0 на користь гостей. Все йшло до овертайму, проте пенальті, який реалізував Роналду, зіпсував плани старої сіньйори.

Нагадаємо, Реал пропустив найшвидший домашній гол у Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, хто може потрапити Реалу на стадії 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.