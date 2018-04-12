Буффон обізвав суддю, а К'єлліні натякнув, що тому заплатили: реакція гравців Ювентуса на роковий пенальті. ВІДЕО

Джорджо К'єлліні відчував різні емоції у матчі проти Реала

У матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Реала гравці Ювентуса з великим обуренням відреагували на призначення пенальті у їхні ворота.

Гол з точки, який забив Криштіану Роналду, не дозволив старій синьйорі оформити чудовий камбек та реально претендувати на вихід у півфінал після розгромної поразки 0:3 у першому поєдинку протистояння.

Тож лідери Юве не стримували емоцій ні на полі, ні після гри.

Ще на полі стадіону Сантьяго Бернабеу захисник Юве Джорджо К'єлліні однозначним жестом натякнув судді Майклу Оліверу, що начебто тому "заплатили" за таке суддівство.

Потім, вже у мікст-зоні, слово взяв Джанлуїджі Буффон.

"Там була одна десята частина пенальті. Суддя все бачив, і це справді спірний епізод. Але не можна ставити пенальті у такому моменті на 93-й хвилині. Тим більше, у першому матчі в нашу користь не поставили чистий пенальті", - відреагував він на момент із призначенням пенальті та своїм вилученням.

"Після такого неймовірного камбека одна людина не повинна все руйнувати. Не можна мати відро для сміття замість серця. Якщо у тебе не вистачає характеру для такої гри, то краще сиди вдома і їж чіпси. Не можна руйнувати мрію. Реал заслужив виходу в півфінал. Але очевидно, що ми заслужили як мінімум додатковий час сьогодні", - , - наводить Football Italia слова Буффона.

Нагадаємо, Ювентус вів у рахунку після першого тайму 2:0, а на 61-й хвилині надію італійцям подарував Блез Матюїді - 3:0 на користь гостей. Все йшло до овертайму, проте пенальті зіпсував плани старої сіньйори.

Після гри Криштіану Роналду розповів про свої емоції після призначення рятівного пенальті.

напередодні стало відомо, хто може потрапити Реалу на стадії 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.