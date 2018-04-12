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12.04.2018  08:23

Тренер Ювентуса відмовився коментувати дії арбітра у грі з Реалом

Массіміліано Аллегрі

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі утримався від критики арбітра після гри з мадридським Реалом.

Про це повідомляє Football Italia.

"Я не хочу обговорювати рішення судді. Мені шкода футболістів, які добре грали в Турині протягом перших 60 хвилин і не забили ті голи, які забили сьогодні", - сказав він.

"Цей пенальті став протилежністю того, що було в епізоді з Куадрадо у першому матчі. Тоді я сказав, що той момент може вирішити результат протистояння", - зазначив тренер.

"Ми заслужили як мінімум додатковий час. У нас було дві заміни, і вони могли дати поштовх команді у додаткові півгодини. Що Буффон сказав арбітру? Що пенальті не було", – цитує Аллегрі football24.ua.

Раніше повідомлялося, що Ювентус оголосив про продовження контракту з Аллегрі до 2020 року





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