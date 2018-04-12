Буффон вперше був вилучений в матчах Ліги чемпіонів

Вилучення Буффона

Вилучення в матчі з Реалом стало для воротаря Ювентуса Джанлуїджі Буффона першим за час виступів у Лізі чемпіонів.

Буффон відіграв в Лізі чемпіонів 117 матчів і лише в цьому поєдинку був вперше був вилучений.

Додамо, що три вилучення в своїй кар'єрі за Ювентус до цього моменту Буффон заробив в матчах чемпіонату Італії, пише sportarena.com.

Раніше повідомлялося, що Буффон готовий відновити кар'єру в збірній Італії.