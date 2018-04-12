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124 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]12.04.2018 09:41
Буффон вперше був вилучений в матчах Ліги чемпіонів
|Вилучення Буффона
Вилучення в матчі з Реалом стало для воротаря Ювентуса Джанлуїджі Буффона першим за час виступів у Лізі чемпіонів.
Буффон відіграв в Лізі чемпіонів 117 матчів і лише в цьому поєдинку був вперше був вилучений.
Додамо, що три вилучення в своїй кар'єрі за Ювентус до цього моменту Буффон заробив в матчах чемпіонату Італії, пише sportarena.com.
Раніше повідомлялося, що Буффон готовий відновити кар'єру в збірній Італії.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій