В Альбасете розповіли, коли Зозуля може повернутися на поле

Роман Зозуля

Нападник Альбасете Роман Зозуля близький до повернення на поле.

Про це розповів головний тренер клубу Енріке Мартін.

"Зозуля повинен повернутися в стартовий склад, але не знаю, чи зможе він вийти з перших хвилин в матчі з Уескою. Останні тренування він провів активно, це мене заспокоює", - цитує наставника tribuna.com.

Раніше була інформація, що Зозуля зіграв за Альбасете вперше з 11 лютого.