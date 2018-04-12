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105 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]12.04.2018 09:57
В Альбасете розповіли, коли Зозуля може повернутися на поле
|Роман Зозуля
Нападник Альбасете Роман Зозуля близький до повернення на поле.
Про це розповів головний тренер клубу Енріке Мартін.
"Зозуля повинен повернутися в стартовий склад, але не знаю, чи зможе він вийти з перших хвилин в матчі з Уескою. Останні тренування він провів активно, це мене заспокоює", - цитує наставника tribuna.com.
Раніше була інформація, що Зозуля зіграв за Альбасете вперше з 11 лютого.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій