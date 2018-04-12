Після переїзду в Туреччину ціна на екс-нападника Динамо впала на півмільйона євро

Артем Кравець

Форвард Кайсеріспора Артем Кравець подешевшав на півмільйона євро після переходу з Динамо за версією Transfermarkt.

12-го січня він коштував 2 млн євро. Після зміни ціни 11-го квітня ціна на Кравця становить 1,5 млн євро.

Пікова ціна на 28-річного нападника нападника становила 4 млн євро в 2015 році, пише tribuna.com.

Раніше повідомлялося, що Кравець зрівнявся з Мілевським за кількістю голів у збірній України.