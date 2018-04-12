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258 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]12.04.2018 10:12
Після переїзду в Туреччину ціна на екс-нападника Динамо впала на півмільйона євро
|Артем Кравець
Форвард Кайсеріспора Артем Кравець подешевшав на півмільйона євро після переходу з Динамо за версією Transfermarkt.
12-го січня він коштував 2 млн євро. Після зміни ціни 11-го квітня ціна на Кравця становить 1,5 млн євро.
Пікова ціна на 28-річного нападника нападника становила 4 млн євро в 2015 році, пише tribuna.com.
Раніше повідомлялося, що Кравець зрівнявся з Мілевським за кількістю голів у збірній України.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій