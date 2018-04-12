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130 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]12.04.2018 10:28
Основний захисник Динамо відновлюватиметься від травми ще два тижні
|Тамаш Кадар
Основний захисник Динамо Тамаш Кадар відновлюватиметься від травми ще два тижні.
Про це заявив лікар киян Леонід Миронов, пише сайт клубу.
"Він приступив до завершального етапу реабілітації, який займе приблизно 12-14 днів. Сподіваємося, через два тижні він уже буде в загальній групі на рівніші з усіма брати участь в навчально-тренувальному та змагальному процесах", - сказав Миронов.
Нагадаємо, що у матчі із Шахтарем крім Кадара киянам не допоможе центральний хавбек Микола Шапаренко.
Раніше була інформація, що Кадар незадоволений рівнем київського Динамо.
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