Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
130 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
12.04.2018  10:28

Основний захисник Динамо відновлюватиметься від травми ще два тижні

Тамаш Кадар

Основний захисник Динамо Тамаш Кадар відновлюватиметься від травми ще два тижні.

Про це заявив лікар киян Леонід Миронов, пише сайт клубу.

"Він приступив до завершального етапу реабілітації, який займе приблизно 12-14 днів. Сподіваємося, через два тижні він уже буде в загальній групі на рівніші з усіма брати участь в навчально-тренувальному та змагальному процесах", - сказав Миронов.

Нагадаємо, що у матчі із Шахтарем крім Кадара киянам не допоможе центральний хавбек Микола Шапаренко.

Раніше була інформація, що Кадар незадоволений рівнем київського Динамо.





Читай також
Кадар: У Динамо немає такої гнучкості складу, як у Шахтаря
Кадар незадоволений рівнем київського Динамо
Динамо - Янг Бойз: Мбокані, Шепелєв, Кадар вийдуть у старті киян, Кендзьора - у запасі
Останні публікації
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
Усі публікації
Новини
13:19
Бокс. Український боксер битиметься за титул IBF?
13:01
Футбол. Зоря поставила Інтеру ультиматум по Луніну?
12:51
Футзал. Україна претендує на проведення першого в історії чемпіонату Європи серед юнаків
12:38
Футбол. Роналду поцілував Буффона після матчу Ліги чемпіонів. ВІДЕО
12:13
Футбол. Кличко візьме участь у жеребкуванні півфіналів Ліги чемпіонів
11:57
Футбол. Збірна України увійшла до топ-30 рейтингу ФІФА
11:40
Футбол. Капітан Реалу пропустить перший матч півфіналу ЛЧ через дискваліфікацію?
11:22
Бокс. Арум розповів, коли організує бій Пак'яо і Ломаченка
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
22.02.2018

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!