Гравці Реала і Ювентуса ледь не побилися в підтрибунному приміщенні

Після закінчення чвертьфінального матчу Ліги чемпіонів між Реалом і Ювентусом ледь не почалася бійка в підтрибунному приміщенні.

Як повідомляє Marca, в тунелі на шляху до своїх роздягалень гравці протилежних команд продовжували сперечатися з приводу пенальті, призначеного у доданий час.

Гравці Реала і Ювентуса кричали і ображали один одного, а бійці завадило металеве загородження, яке відділяє команди, що прямують в роздягальні.

Крім того, співробітники поліції взяли ситуацію під свій контроль. Як зазначає Champions Total, захисник Реала Серхіо Рамос, який не брав участь в матчі, теж допоміг заспокоїти пристрасті, пише sport-express.ru.