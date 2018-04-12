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546 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]12.04.2018 10:55
Гравці Реала і Ювентуса ледь не побилися в підтрибунному приміщенні
Після закінчення чвертьфінального матчу Ліги чемпіонів між Реалом і Ювентусом ледь не почалася бійка в підтрибунному приміщенні.
Як повідомляє Marca, в тунелі на шляху до своїх роздягалень гравці протилежних команд продовжували сперечатися з приводу пенальті, призначеного у доданий час.
Гравці Реала і Ювентуса кричали і ображали один одного, а бійці завадило металеве загородження, яке відділяє команди, що прямують в роздягальні.
Крім того, співробітники поліції взяли ситуацію під свій контроль. Як зазначає Champions Total, захисник Реала Серхіо Рамос, який не брав участь в матчі, теж допоміг заспокоїти пристрасті, пише sport-express.ru.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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