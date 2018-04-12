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203 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]12.04.2018 11:40
Капітан Реалу пропустить перший матч півфіналу ЛЧ через дискваліфікацію?
|Серхіо Рамос
Захисник Реала Серхіо Рамос може пропустити перший півфінальний матч Ліги чемпіонів через дискваліфікацію.
Іспанець був дискваліфікований на матч-відповідь 1/4 фіналу ЛЧ з Ювентусом і спостерігав за грою з трибун.
Однак під час останніх хвилин матчу Рамос спустився в підтрибунні приміщення, а потім попрямував в тунель, з якого виходять гравці.
Звідти іспанець підтримував свою команду в кінцівці матчу. Це заборонено правилами УЄФА, пише tribuna.com.
Раніше була інформація, що гравці Реала і Ювентуса ледь не побилися в підтрибунному приміщенні.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій