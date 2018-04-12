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12.04.2018  11:40

Капітан Реалу пропустить перший матч півфіналу ЛЧ через дискваліфікацію?

Серхіо Рамос

Захисник Реала Серхіо Рамос може пропустити перший півфінальний матч Ліги чемпіонів через дискваліфікацію.

Іспанець був дискваліфікований на матч-відповідь 1/4 фіналу ЛЧ з Ювентусом і спостерігав за грою з трибун.

Однак під час останніх хвилин матчу Рамос спустився в підтрибунні приміщення, а потім попрямував в тунель, з якого виходять гравці.

Звідти іспанець підтримував свою команду в кінцівці матчу. Це заборонено правилами УЄФА, пише tribuna.com.

Раніше була інформація, що гравці Реала і Ювентуса ледь не побилися в підтрибунному приміщенні.





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