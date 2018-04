Збірна України увійшла до топ-30 рейтингу ФІФА

ФІФА опублікувала новий рейтинг національних збірних.

Збірна України піднялася на п'ять рядків і тепер займає 30-е місце.

NEW #FIFARANKING



🇩🇪Germany stay 🔝

🇧🇪Belgium up to 3rd 🥉

🇨🇭Switzerland & 🇫🇷France climb 📈



Learn more 👀👉https://t.co/OBwH8eUxQv pic.twitter.com/sRZ3nYbOLV