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12.04.2018  11:57

Збірна України увійшла до топ-30 рейтингу ФІФА

 

ФІФА опублікувала новий рейтинг національних збірних.

Збірна України піднялася на п'ять рядків і тепер займає 30-е місце.

Рейтинг ФІФА

Станом на 12 квітня

1 (1). Німеччина - 1533 очка
2 (2). Бразилія - 1384
3 (5). Бельгія - 1346
4 (3). Португалія - 1 306
5 (4). Аргентина - 1254
6 (8). Швейцарія - 1179
7 (9). Франція - 1166
8 (6). Іспанія - +1162
9 (10). Чилі - 1146
10 (6). Польща - 1118

...

30 (35). Україна - 777

Як відомо, раніше Андрій Шевченко розповів, коли збірна проведе наступні поєдинки





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