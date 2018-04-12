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119 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]12.04.2018 11:57
Збірна України увійшла до топ-30 рейтингу ФІФА
ФІФА опублікувала новий рейтинг національних збірних.
Збірна України піднялася на п'ять рядків і тепер займає 30-е місце.
NEW #FIFARANKING— FIFA.com (@FIFAcom) 12 квітня 2018 р.
🇩🇪Germany stay 🔝
🇧🇪Belgium up to 3rd 🥉
🇨🇭Switzerland & 🇫🇷France climb 📈
Learn more 👀👉https://t.co/OBwH8eUxQv pic.twitter.com/sRZ3nYbOLV
Рейтинг ФІФА
Станом на 12 квітня
1 (1). Німеччина - 1533 очка
2 (2). Бразилія - 1384
3 (5). Бельгія - 1346
4 (3). Португалія - 1 306
5 (4). Аргентина - 1254
6 (8). Швейцарія - 1179
7 (9). Франція - 1166
8 (6). Іспанія - +1162
9 (10). Чилі - 1146
10 (6). Польща - 1118
...
30 (35). Україна - 777
Як відомо, раніше Андрій Шевченко розповів, коли збірна проведе наступні поєдинки.
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