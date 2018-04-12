Збірна України увійшла до топ-30 рейтингу ФІФА

ФІФА опублікувала новий рейтинг національних збірних.

Збірна України піднялася на п'ять рядків і тепер займає 30-е місце.

Рейтинг ФІФА

Станом на 12 квітня

1 (1). Німеччина - 1533 очка

2 (2). Бразилія - 1384

3 (5). Бельгія - 1346

4 (3). Португалія - 1 306

5 (4). Аргентина - 1254

6 (8). Швейцарія - 1179

7 (9). Франція - 1166

8 (6). Іспанія - +1162

9 (10). Чилі - 1146

10 (6). Польща - 1118

...

30 (35). Україна - 777

Як відомо, раніше Андрій Шевченко розповів, коли збірна проведе наступні поєдинки.