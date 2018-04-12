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70 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]12.04.2018 12:13
Кличко візьме участь у жеребкуванні півфіналів Ліги чемпіонів
|Віталій Кличко
Мер Києва Віталій Кличко представить українську столицю, як місце проведення фіналу Ліги чемпіонів УЄФА 2018.
Він візьме участь у церемонії жеребкування 1/2 турніру, яка відбудеться 13 квітня в швейцарському Ньоні.
Проводити ж процедуру самого жеребкування керівникам УЄФА допомагатимуть посол фіналу Ліги чемпіонів в Києві головний тренер збірної України Андрій Шевченко, а також легенда італійської Роми Франческо Тотті, пише UA-Football.
Раніше була інформація, що брати Клички зіграють у футбол перед фіналом Ліги чемпіонів.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій