Кличко візьме участь у жеребкуванні півфіналів Ліги чемпіонів

Віталій Кличко

Мер Києва Віталій Кличко представить українську столицю, як місце проведення фіналу Ліги чемпіонів УЄФА 2018.

Він візьме участь у церемонії жеребкування 1/2 турніру, яка відбудеться 13 квітня в швейцарському Ньоні.

Проводити ж процедуру самого жеребкування керівникам УЄФА допомагатимуть посол фіналу Ліги чемпіонів в Києві головний тренер збірної України Андрій Шевченко, а також легенда італійської Роми Франческо Тотті, пише UA-Football.

Раніше була інформація, що брати Клички зіграють у футбол перед фіналом Ліги чемпіонів.