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558 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]12.04.2018 13:01
Зоря поставила Інтеру ультиматум по Луніну?
|Андрій Лунін
Зоря просить Інтер швидше завершити перехід воротаря Андрія Луніна, оскільки клуб має пропозиції від інших команд.
Про це повідомляє fcinter1908.it з посиланням на La Gazzetta Dello Sport.
У разі невдачі, в переговори по Луніну готові втрутитися Ювентус, Наполі, кілька клубів АПЛ, серед яких Арсенал, пише tribuna.com.
Як відомо, Інтер пропонує відразу відправити 19-річного воротаря в Болонью на рік-два в оренду.
Раніше була інформація, що трансфер Луніна обійдеться "нерадзурі" в 6 мільйонів євро,
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій