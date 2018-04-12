Зоря поставила Інтеру ультиматум по Луніну?

Андрій Лунін

Зоря просить Інтер швидше завершити перехід воротаря Андрія Луніна, оскільки клуб має пропозиції від інших команд.

Про це повідомляє fcinter1908.it з посиланням на La Gazzetta Dello Sport.

У разі невдачі, в переговори по Луніну готові втрутитися Ювентус, Наполі, кілька клубів АПЛ, серед яких Арсенал, пише tribuna.com.

Як відомо, Інтер пропонує відразу відправити 19-річного воротаря в Болонью на рік-два в оренду.

Раніше була інформація, що трансфер Луніна обійдеться "нерадзурі" в 6 мільйонів євро,