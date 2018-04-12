СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
88 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]12.04.2018 14:33
Фонсека: Очікую, що в матчі з Динамо ми будемо майже весь час на половині суперника
|Паулу Фонсека / ФК Шахтар
Донецький Шахтар бажає володіти інціативою у матчі 27 туру УПЛ проти Динамо.
Про це повідомив головний тренер гірників Паулу Фонсека.
"Очікую від Динамо ту ж гру, що й завжди. Вірю, що ми будемо домінувати, ми будемо грати проти дуже сильної команди, яка обороняється дуже великою кількістю гравців за лінією м'яча. Очікую матч, у якому ми будемо майже весь час грати на половині поля суперника", - сказав португалець.
"До матчу всі готові, тренуються в загальній групі", - цитує Фонсеку фейсбук-сторінка Шахтаря.
Гра відбудеться 14 квітня.
Раніше повідомлялося, що Степаненко може не допомогти команді в грі з Динамо.
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій