Фонсека: Очікую, що в матчі з Динамо ми будемо майже весь час на половині суперника

Паулу Фонсека / ФК Шахтар

Донецький Шахтар бажає володіти інціативою у матчі 27 туру УПЛ проти Динамо.

Про це повідомив головний тренер гірників Паулу Фонсека.

"Очікую від Динамо ту ж гру, що й завжди. Вірю, що ми будемо домінувати, ми будемо грати проти дуже сильної команди, яка обороняється дуже великою кількістю гравців за лінією м'яча. Очікую матч, у якому ми будемо майже весь час грати на половині поля суперника", - сказав португалець.

"До матчу всі готові, тренуються в загальній групі", - цитує Фонсеку фейсбук-сторінка Шахтаря.

Гра відбудеться 14 квітня.

Раніше повідомлялося, що Степаненко може не допомогти команді в грі з Динамо.