Президент Ла Ліги: Ми хочемо бачити в чемпіонаті Іспанії більше росіян і проводити матчі закордоном

Хав'єр Тебас

Російські футболісти можуть бути економічно привабливими для іспанської Ла Ліги.

Про це повідомив президент організації Хав'єр Тебас.

"Ігри за межами країни несуть економічні вигоди. Це повинно бути першою новиною для країни, де ви граєте. Ми хочемо проводити по одному матчу сезону за межами країни. Це не новина для спорту", - розповів функціонер.

"Що стосується потенційних місць, то ми плануємо почати зі США. Але в подальшому я не виключаю проведення матчу в Росії. Це серйозний ринок, тут багато фанатів, велика аудиторія", - пояснив іспанець.

"У нашій лізі є японський гравець. Його клуб - третій за популярністю в Японії. У Бундеслізі багато гравців з Кореї - це важливо для популярності корейського ринку. Ми б хотіли бачити в Ла Лізі більше росіян, це підвищило б інтерес до чемпіонату з боку російської аудиторії", - цитує Тебаса Чемпіонат.

Нагадаємо, що раніше президент Ла Ліги закликав прибрати ПСЖ та Ман Сіті з єврокубків.