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180 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]12.04.2018 14:54
Динамо планує продовжити контракт із Бойком, - Динамоманія
|Денис Бойко
Київське Динамо може пролонгувати угоду про співпрацю з основним воротарем команди Денисом Бойком, який належить Бешикташу.
Про це повідомляє Динамоманія.
Поки невідомо, чи буде Динамо викуповувати контракт Бойка з Бешикташа або продовжить його оренду.
У кінці сезону 30-річному воротареві проведуть операцію на стегні, через що він деякий період буде поза футболом.
Нагадаємо, що Бойко відреагував на образливі заяви Мілевського.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій