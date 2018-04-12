Динамо планує продовжити контракт із Бойком, - Динамоманія

Денис Бойко

Київське Динамо може пролонгувати угоду про співпрацю з основним воротарем команди Денисом Бойком, який належить Бешикташу.

Про це повідомляє Динамоманія.

Поки невідомо, чи буде Динамо викуповувати контракт Бойка з Бешикташа або продовжить його оренду.

У кінці сезону 30-річному воротареві проведуть операцію на стегні, через що він деякий період буде поза футболом.

Нагадаємо, що Бойко відреагував на образливі заяви Мілевського.