Барселона плакала в роздягальні після поразки від Роми

Ліонель Мессі

Футболісти іспанської Барселони не стримували емоцій розчарування після вильоту з Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє Marca з посиланням на джерело в клубі.

Найбільше розгромна поразка від Роми вразила Лео Мессі та Андреса Іньєсту, які жодного слова не промовили в літаку на шляху до Барселони. Аргентинець за останні 7 років зумів виграти лише одну Лігу чемпіонів, а іспанець і взагалі міг провести останній матч у найпрестижнішому клубному турнірі Європи.

Нагадаємо, що Рома вперше за 34 роки вийшла в півфінал Ліги чемпіонів.