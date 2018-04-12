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281 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]12.04.2018 18:31
Барселона плакала в роздягальні після поразки від Роми
|Ліонель Мессі
Футболісти іспанської Барселони не стримували емоцій розчарування після вильоту з Ліги чемпіонів.
Про це повідомляє Marca з посиланням на джерело в клубі.
Найбільше розгромна поразка від Роми вразила Лео Мессі та Андреса Іньєсту, які жодного слова не промовили в літаку на шляху до Барселони. Аргентинець за останні 7 років зумів виграти лише одну Лігу чемпіонів, а іспанець і взагалі міг провести останній матч у найпрестижнішому клубному турнірі Європи.
Нагадаємо, що Рома вперше за 34 роки вийшла в півфінал Ліги чемпіонів.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій