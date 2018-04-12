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260 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]12.04.2018 15:14
Капітан Барселони підписав контракт із Тяньцзинь Цюаньцзянь на 37 млн доларів, - ЗМІ
|Андрес Іньєста
Півзахисник Барселони Андрес Іньєста влітку стане гравцем китайського клубу.
Про це повідомляє Catalunya Radio.
33-річний іспанець підписав контракт із Тяньцзинь Цюаньцзянь на три роки з опцією продовження на рік.
Сума контракту Іньєсти з китайцями складе 37 мільйонів доларів до оподаткування, пише Трибуна.
Нагадаємо, що Барселона не хоче відпускати Іньєсту.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій