Капітан Барселони підписав контракт із Тяньцзинь Цюаньцзянь на 37 млн доларів, - ЗМІ

Андрес Іньєста

Півзахисник Барселони Андрес Іньєста влітку стане гравцем китайського клубу.

Про це повідомляє Catalunya Radio.

33-річний іспанець підписав контракт із Тяньцзинь Цюаньцзянь на три роки з опцією продовження на рік.

Сума контракту Іньєсти з китайцями складе 37 мільйонів доларів до оподаткування, пише Трибуна.

Нагадаємо, що Барселона не хоче відпускати Іньєсту.