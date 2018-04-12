У П'ятова викрали елітний автомобіль перед матчем з Динамо

Андрій П'ятов

Голкіпер донецького Шахтаря Андрій П'ятов залишився без колес у ніч із 10 на 11 квітня.

Про це повідомляє Обозрєватель.

За інформацією джерела, зловмисники заволоділи автомобілем Audi Q7 на вулиці Шолуденка в Києві.

Поліція відкрила кримінальну справу.

Нагадаємо, що Шахтар продовжив контракт із П'ятовим.