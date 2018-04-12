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224 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]12.04.2018 15:37
У П'ятова викрали елітний автомобіль перед матчем з Динамо
|Андрій П'ятов
Голкіпер донецького Шахтаря Андрій П'ятов залишився без колес у ніч із 10 на 11 квітня.
Про це повідомляє Обозрєватель.
За інформацією джерела, зловмисники заволоділи автомобілем Audi Q7 на вулиці Шолуденка в Києві.
Поліція відкрила кримінальну справу.
Нагадаємо, що Шахтар продовжив контракт із П'ятовим.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій