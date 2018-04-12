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121 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]12.04.2018 15:55
20-річний воротар Майнца забив п'ятою крутіше за Ібрагімовича. ВІДЕО
|Фінн Дамен
Голкіпер дублюючого складу Майнца Фінн Дамен вирвав для команди нічию в протистоянні з однолітками Штутгарта на останніх хвилинах матчу.
Воротар пішов до штрафного майданчика суперника на стандарті і забив у падінні п'ятою.
Цим голом він приніс нічию своїй команді 1:1.
Нагадаємо, що екс-гравець збірної України забив "ударом скорпіона". ВІДЕО.
Insane scenario. #Mainz05 youth team keeper Finn Dahmen scores back-heel goal in over-time!!!#goal #GoalOfTheDay #mainz pic.twitter.com/nR8LeKaIIe— Aurimas Adomaitis (@AdomaitisAuris) 12 апреля 2018 г.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій