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12.04.2018  15:55

20-річний воротар Майнца забив п'ятою крутіше за Ібрагімовича. ВІДЕО

Фінн Дамен

Голкіпер дублюючого складу Майнца Фінн Дамен вирвав для команди нічию в протистоянні з однолітками Штутгарта на останніх хвилинах матчу.

Воротар пішов до штрафного майданчика суперника на стандарті і забив у падінні п'ятою.

Цим голом він приніс нічию своїй команді 1:1.

Нагадаємо, що екс-гравець збірної України забив "ударом скорпіона". ВІДЕО.





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