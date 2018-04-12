20-річний воротар Майнца забив п'ятою крутіше за Ібрагімовича. ВІДЕО

Фінн Дамен

Голкіпер дублюючого складу Майнца Фінн Дамен вирвав для команди нічию в протистоянні з однолітками Штутгарта на останніх хвилинах матчу.

Воротар пішов до штрафного майданчика суперника на стандарті і забив у падінні п'ятою.

Цим голом він приніс нічию своїй команді 1:1.

Нагадаємо, що екс-гравець збірної України забив "ударом скорпіона". ВІДЕО.