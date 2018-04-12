Нападник Аль-Ахлі: Перепрошую у Реброва за свою поведінку

Сергій Ребров

Форвард саудівського Аль-Ахлі Джидда Аль-Сома вибачився перед тренером Сергієм Ребровим за свої емоції в останньому матчі команди проти Аль-Хіляля (0:0).

Про це повідомляє Arab News.

"Я зробив помилку, коли так відреагував на Реброва і хочу вибачитися перед усіма фанатами за те, що виявив агресію, це було неправильним з мого боку. Я вибачився перед Ребровим, сподіваюся, він мене пробачить", - сказав нападник.

"Я сподівався залишатися на полі, ми грали б у два форварди. Усі аналітики здивовані таким рішенням тренера. З колишнім наставником ми в таких ситуаціях грали в два нападника", - цитує Аль-Сому Трибуна.

Нагадаємо, що команда Реброва вийшла у плей-офф азіатської Ліги чемпіонів.