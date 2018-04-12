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92 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]12.04.2018 16:39
Вакулко: Мій головний конкурент у Партизані - Пантич, якого орендували у Челсі
|Юрій Вакулко
Півзахисник Партизана Юрій Вакулко конкурує в команді з Данило Пантичем із Челсі.
Про це повідомляє хsport.
"Головний конкурент на моїй позиції - Данило Пантич, орендований у Челсі і Саша Здьелар, куплений в Олімпіакоса. Він минулий сезон грав у Лізі чемпіонів. Ще є Саша Іліч - людина-легенда сербського футболу. Йому 40 років, але він у хорошій формі і виходить на заміну майже у всіх іграх", - сказав Вакулко.
Нагадаємо, що Вакулко перейшов із Дніпра до Партизана на 4 роки.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій