Вакулко: Мій головний конкурент у Партизані - Пантич, якого орендували у Челсі

Юрій Вакулко

Півзахисник Партизана Юрій Вакулко конкурує в команді з Данило Пантичем із Челсі.

Про це повідомляє хsport.

"Головний конкурент на моїй позиції - Данило Пантич, орендований у Челсі і Саша Здьелар, куплений в Олімпіакоса. Він минулий сезон грав у Лізі чемпіонів. Ще є Саша Іліч - людина-легенда сербського футболу. Йому 40 років, але він у хорошій формі і виходить на заміну майже у всіх іграх", - сказав Вакулко.

Нагадаємо, що Вакулко перейшов із Дніпра до Партизана на 4 роки.