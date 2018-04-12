Фонсека: Ми були ближчі, щоб пройти Рому або Барселону

Паулу Фонсека / ФК Шахтар

Донецький Шахтар міг перемогти Рому і Барселону в Лізі чемпіонів.

Так вважає головний тренер гірників Паулу Фонсека.

"Камбек Роми в Лізі чемпіонів лише доводить, що ми зустрілися з чудовою командою, яка перемогла 3:0 Барселону і Челсі. Я думаю, ми вилетіли не зовсім справедливо, але точно грали з великим клубом", - сказав португалець.

"Багато говорили поганого про Рому і про нас, проте зараз це зовсім неважливо. Усе, що відбулося доводить, що римляни сильні. Будь у футболі чесність, вважаю, ми б перемогли цього суперника", - додав керманич Шахтаря.

"Якщо подивитися на статистику і самі матчі, повірте: ми були набагато ближче до того, щоб пройти Рому і, наприклад, навіть Барселону. Цифри говорять самі за себе, навіть по грі не в чисельній перевазі, і мене це не дивує", - цитує Фонсеку офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, що Шахтар програв Ромі в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.