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226 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]12.04.2018 17:18
Роналду: Це був чистий пенальті
|Роналду виконує 11-метровий
Зірка Реала Кріштіану Роналду вважає, що арбітр обрав правильне рішення, поставивши пенальті у ворота Ювентуса.
Про це повідомляє Sky Sports.
"Не розумію, чому вони протестують. Лукаса вдарили ззаду, і якщо би вони не сфолили, був би гол", - вважає португалець.
"Тиск піднявся, але я заспокоївся, і знав, що буду рішучим. У футболі нічого не робиться дарма, ти повинен боротись до кінця. Мадрид міг забити більше, але Юве та Буффон були на висоті", - цитує Роналду Футбол 24.
Нагадаємо, що Буффон обізвав суддю, а К'єлліні натякнув, що тому заплатили: реакція гравців Ювентуса на роковий пенальті. ВІДЕО.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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