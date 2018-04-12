Роналду: Це був чистий пенальті

Роналду виконує 11-метровий

Зірка Реала Кріштіану Роналду вважає, що арбітр обрав правильне рішення, поставивши пенальті у ворота Ювентуса.

Про це повідомляє Sky Sports.

"Не розумію, чому вони протестують. Лукаса вдарили ззаду, і якщо би вони не сфолили, був би гол", - вважає португалець.

"Тиск піднявся, але я заспокоївся, і знав, що буду рішучим. У футболі нічого не робиться дарма, ти повинен боротись до кінця. Мадрид міг забити більше, але Юве та Буффон були на висоті", - цитує Роналду Футбол 24.

Нагадаємо, що Буффон обізвав суддю, а К'єлліні натякнув, що тому заплатили: реакція гравців Ювентуса на роковий пенальті. ВІДЕО.